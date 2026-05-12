5月9日に開かれた説明会（提供：濱川学院） 高松市の予備校「濱川学院」が、海外留学サービス「スマ留」を運営する「リアブロード」と提携を結びました。リアブロードは全国の中学・高校で海外研修のサポートなどをしていて、地方の予備校と提携を結ぶのは初めてだということです。 この提携により、濱川学院の在校生だけでなく、卒業生や保護者にも、専用の割引制度や特典を活用した海外留学の機