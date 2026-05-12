若者たちの賛意は9割近い今国会での成立を目指す「皇室典範改正」に向けた動きが大きな転機を迎えようとしている。4月15日に与野党協議が約1年ぶりに再開。今月15日に再び協議が行われ、大枠で与野党が足並みをそろえる見込みなのだ。ついに「愛子天皇」誕生か……。だが識者は、そこには大いなる誤解が潜んでいると指摘するのだ。＊＊＊【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿読