引退した路線バスを改造した移動型のサウナバス「サバス」が11日、浜松市でお披露目されました。サウナバスの導入は全国で4台目となります。お披露目されたのは、遠鉄観光開発が導入した移動型のサウナバス「サバス」4号車です。「サバス」は路線バスの車両をサウナが楽しめるよう改造したもので、今回導入されたサバス4号車は引退した遠鉄バスの車両が活用されました。サウナ室は浜松の名産品である「ウナギ」の寝床をイメー