WEST.の重岡大毅主演映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』の公開日が9月11日に決定し、あわせてキービジュアルと特別映像が公開された。 参考：田中みな実、重岡大毅主演『5秒で完全犯罪を生成する方法』出演へ謎のトップ女優役に 本作は、『ライアーゲーム』シリーズや『宇宙を駆けるよだか』（Netflix）などの岡田道尚が原案、脚本、プロデュースを手がけるオリジナルの完全犯罪サスペン