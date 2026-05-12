【機動警察パトレイバー the Case Files】 2026年夏 発売予定 価格：未定 「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer」 グッドスマイルカンパニーは、2026年夏に発売を予定しているプレイステーション 5/PC用アクション「機動警察パトレイバー the Case Files」パッケージ版の予約受付を開始した。 「機動警察パトレイバー