【機動警察パトレイバー the Case Files】 2026年夏 発売予定 価格：未定

「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer」

グッドスマイルカンパニーは、2026年夏に発売を予定しているプレイステーション 5/PC用アクション「機動警察パトレイバー the Case Files」パッケージ版の予約受付を開始した。

「機動警察パトレイバー the Case Files」は「機動警察パトレイバー」の数々の名シーンを追体験できる3Dアクションゲーム。イングラムなど20体以上のレイバーを操縦可能で、ミッションは特車二課と相対する側のそれぞれの視点でプレイできる。今回は最新のPVが公開された。

【「機動警察パトレイバー the Case Files」最新PV】

また、PS5向けのパッケージ版には初回特典として川井憲次氏が書き下ろす楽曲を収録したオリジナルサウンドトラックCDが同梱される。オープニング楽曲の「the Case Files」など30曲が収められる。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップではPS5用特装版を数量限定で販売する。こちらは本作限定カラーのグリフォンのプラモデル「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer」が付属する商品で、受注生産となるほか、発売前に受注を締め切る可能性がある。

なお、5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」のグッドスマイルカンパニーブースにて「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer」のデコマスが展示。ブースではPVの放送も行なわれる予定で、来場者には「機動警察パトレイバー the Case Files」のロゴステッカーがプレゼントされる。

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