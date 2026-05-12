中日は12日、5月22日の広島戦でミラノ・コルティナ2026冬季五輪 スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した愛知県みよし市出身の深田茉莉さんがセレモニアルピッチを務めると発表した。深田さんは2007年1月1日生まれ。愛知県みよし市出身。トヨタ自動車所属。幼少期から雪上スポーツに親しみ、早くから競技の世界へ。基礎から積み上げてきた技術と高い集中力を武器に、スノーボード競技に本格的に取り組むようにな