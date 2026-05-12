2026年4月、埼玉・千葉・神奈川の3県知事により、東京都への税収集中を背景とする「税源偏在」の是正を求める文書が提出されました。これまでにも、地方行政格差の問題はたびたび訴えられてきましたが、いまだ税制制度の抜本的改革には至っておらず、部分的な見直しにとどまっています。本稿では、地方税制の現状と論点を整理しつつ、「“住民＝顧客”の満足度」という視点から、地方財政のあり方を考えます。繰り返される「税源