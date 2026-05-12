告白された人数12人という初参加のモテ女子・ねねに対し、今回の旅で人気No.1の高1・そらが初日から猛アピール。食事時のさりげない気遣いに、ねねは「キュンとしました」と嬉しそうに明かした。【映像】ポニーテールが似合う告白された人数12人のモテ女子（全身姿も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日はラヨーン編第1話が放送。 『今日好き』とは、運命の恋を