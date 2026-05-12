演歌歌手の藤あや子が11日、自身のアメブロを更新。夫からのサプライズで誕生日ディナーを楽しんだことを報告した。【映像】藤あや子、夫婦の乾杯ショット＆2人分の食卓2017年4月9日のブログで再婚したことを発表した藤。お相手は24歳年下で、2026年3月30日のブログでは「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いやる気持ちで日々を過ごしております。こ