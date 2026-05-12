千葉・流山市の中学校で10日、部活動の練習中に校舎より高い巨大なつむじ風が発生し、砂や土を巻き上げる様子が撮影された。気象予報士は気温が高くなるこの時期につむじ風の発生が増えると指摘し、運動会シーズンの注意を呼びかけている。「風が強いとか全くなくて…」10日午後、視聴者のカメラが捉えたのは、砂や土などを巻き上げ、校舎より高く渦を巻く巨大なつむじ風だ。目撃者は「初めて見たこんなの！」「やばいやばい！」と