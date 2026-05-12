旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■くるくる正解：バイ貝難易度：★★★☆☆煮付けにすると美味バイ貝とはおもにエゾバイ科に属する巻貝の総称で、古くから日本の食卓や酒の席で親しまれてきた馴染み深い存在です。日本海側での漁獲量が多く、とくに石川県、富山県、福井