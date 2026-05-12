【RG 1/144 ガンダムエクシア リペアIV】 予約開始：5月12日12時 6月 発送予定 価格：4,950円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ガンダムエクシア リペアIV」を6月に発売する。5月12日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,950円。 本製品は、「機動戦士ガンダム00」10周年記念イベント「ガンダム00 Festival 10 "Re：vision"」で