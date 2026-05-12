米国男子ツアー「トゥルーイスト選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈写真〉右足をグイッと引く！これが世界1位の最強スイングツアー初優勝を飾ったクリストファー・レイタン（ノルウェー）が700ptを獲得。通算1094.089ptで54位から13位にジャンプアップした。大会に出場しなかったスコッティ・シェフラー（米国）が首位陥落。通算2504.222ptのキャメロン・ヤング（米国）がかわし、トップに立