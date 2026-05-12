松山英樹は6ランクダウンの26位 シェフラーが首位陥落【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「トゥルーイスト選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
〈写真〉右足をグイッと引く！ これが世界1位の最強スイング
ツアー初優勝を飾ったクリストファー・レイタン（ノルウェー）が700ptを獲得。通算1094.089ptで54位から13位にジャンプアップした。大会に出場しなかったスコッティ・シェフラー（米国）が首位陥落。通算2504.222ptのキャメロン・ヤング（米国）がかわし、トップに立った。3位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、4位にコリン・モリカワ（米国）が続いている。松山英樹は6ランクダウンの26位。久常涼は32位。金谷拓実129位、平田憲聖156位、中島啓太169位と続いている。「ウィンダム選手権」（8月6〜9日）終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。上位100人には来季シード権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない哲学
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