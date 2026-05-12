東京地検特捜部が2021年に捜査した事件で、ANNは、検事が取り調べの際に「検察庁を敵視するのは反社や」などと発言した映像を入手しました。【映像】検察官「反社や、完全に」（実際の取り調べの様子）検察官「黙秘を人のせいにするな！」「検察庁を敵視するってことは、反社や、完全に」「簡単に嘘をつきすぎ」5年前に東京拘置所で行われた取り調べの様子を記録した映像です。取り調べを受けているのは、詐欺などの罪で起訴