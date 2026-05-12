“キング・オブ・ポップ” マイケル・ジャクソンの生涯を描く伝記映画『Michael／マイケル』が、世界興収5億7,700万ドルを突破した。米によると、公開3週目の週末興収は全世界で9,500万ドルを記録。音楽伝記映画の大ヒット作『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）を、同時期比較で上回るペースを維持している。 内訳は、北米興収が2億4,040万ドル、海外興収が3億3,688万ドル。公開3週目の週末成績は北米で3,650万ドル、海外