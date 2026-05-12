ED-80CAP（W） 東洋リビング株式会社は、防湿庫「オートクリーンドライ」の新製品・リニューアルモデルの合計12機種を5月21日（木）に発売する。 リニューアルの対象となるのは、スリムシリーズ2機種、スタンダードシリーズ4機種、ホワイトシリーズ1機種、スマートシリーズ3機種の計10機種。ホワイトシリーズには新製品2機種が追加される。 リニュ&