桃月なしこらが所属することでおなじみのゼロイチファミリア期待のルーキー・葵りんごが、12日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】「超逸材」葵りんごも登場！『FLASH』表紙を飾った姫野ひなの「ミスヤングチャンピオン2025」でブレイクした“バスト90センチの超逸材”葵を8ページにわたって掲載。写真では落ち着いて見えるが、インタビューでは「天然エピソード」を披露、そのギャップも魅力の一つだ。同誌