みずみずしく、シャキシャキとした食感が楽しめる『春きゅうり』。春先の天候に恵まれ、安定した出荷量となっています。 5月11日朝、新潟市江南区の新潟市中央卸売市場では、新潟市の白根地区や大形地区・曽野木地区、そして燕市などから約5tのきゅうりが並び、次々と競り落とされていました。 【新潟中央青果きゅうり担当弦巻昭さん】 「歯ごたえも良く、つやも良く、また甘みもあるので、出来は良い形」 きゅうりは太陽が