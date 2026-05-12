【「竜送りのイサギ」7巻】 5月12日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「竜送りのイサギ」の7巻を5月12日に発売する。価格は770円。 本作は星野真氏が「サンデーうぇぶり」で連載している作品。「Renta!マンガ大賞2025」では、男性部門の大賞に輝いている。 7巻では大都市・心都に大惨事が降り掛かり、為す術がないイサギたち。悲鳴・怒号が飛び