【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール 2026年5月1日～3日の3日間にわたって、東京ビッグサイトで日本最大の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」が開催された。EVO Japan 2026では、「ストリートファイター6」や「鉄拳 8」をはじめ、さまざまなタイトルの大会が開催された。すでに各