女子ゴルフでツアー４勝を誇る人気選手、菅沼菜々が１０日、インスタグラムを更新。「髪切った３センチ」と、自撮り写真を投稿した。菅沼は白のブラウス姿でアップ写真を添え、「やっと美容院行けた４かげつぶり、、」と記述。フォロワーからは「髪色も似合ってます！」、「思ってたより切ったねー」、「イメージチェンジいいね」、「素敵なリフレッシュになったね」、「正にアイドル」などと反響を集めた。菅沼は今月のＮＴ