【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月18日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 EXILE B HAPPY「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～ (feat. 小島よしお)」 NCT WISH「Ode to Love」 Creepy Nuts「Fright」「二度寝」 超特急「ガチ夢中！」 なにわ男子「ビーマイベイベー」 NEWS 日向坂46「Kind of l