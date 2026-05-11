巨人は、１日の阪神戦（甲子園）で今季初登板、初ホールドをマークした高梨雄平投手の「ＹＵＨＥＩＩＳＢＡＣＫ」記念グッズを、１１日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。高梨は右座骨部の故障から復帰し、２点リードの８回１死二、三塁のピンチで今季初登板。連続三振を奪う好リリーフで今季初ホールドを記録していた。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類。「ＹＵＨ