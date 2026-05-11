「ナフサ」を原料とするインクの調達が不安定になったため、カルビーは「ポテトチップス」のパッケージを白黒に変更します。関係者によりますと、カルビーは取引先に対し、「ポテトチップス」の「うすしお味」「コンソメパンチ」などのパッケージの仕様を変更し、白黒の2色の印刷にすると通知しました。中東情勢の影響で、原油やナフサを原料とする印刷インクなどの調達が不安定になっているためとしています。カラーのパッケージ