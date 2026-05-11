DeNeelが、新曲「HONEY」を5月13日（水）に配信リリースすることが決定した。前作の4th mini album『BRAIN WASH』で示した「思考と衝動」の深淵を経て、次なるフェーズとして放たれる「HONEY」は、バンド史上最も「ハネた、踊れる多幸感」を詰め込んだ一曲。鋭利なギターリフが炸裂する一方で、誰もが抱える「だるい朝」や「日常の憂鬱」を音楽という劇薬で黄金色に塗り替える、解放と肯定のメッセージが込められている。 まさにゴ