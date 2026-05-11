○ＫＧ情報 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.05％にあたる15万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月12日から11月30日まで。 ○キッセイ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.14％にあたる130万株(金額で60億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月12日から12月31日まで。今回取得した自社株は全て消却する予定。 ○第一三共 [東証Ｐ] 発行済み株式数の