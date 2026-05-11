開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、木々津克久氏によるマンガ「名探偵マーニー」がセール価格で販売されている。 「名探偵マーニー」は、ボサボサ頭の女子高生マーニーが父の探偵事務所を手伝いながら、学校や友人の事件を鮮やかに解決していく物語。本セールでは、全11巻を各巻99円、まとめ買いで1,089円で購入できる。 なお、セ