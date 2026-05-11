【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が、最新曲「催し」創作の裏側に迫る特別映像「Behind the Song ＆ the Scenes」を公式YouTubeチャンネルで公開した。 ■MVは早くも300万回再生を突破 「催し」は、日本テレビ系報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。 Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」に感じられる大きな俯瞰的視点とはまた異なる、一個人の目線に立ち、