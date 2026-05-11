自然の中へと足を運び、そこで暮らす動物たちを描く横手市の画家 永沢碧衣さんの作品展が潟上市で開かれています。2年ぶりとなる県内での個展では、初公開の新作も展示されています。潟上市にあるギャラリーブルーホールで開かれている個展「記憶の堆積」。雄大な自然とその中で暮らす生き物との融合をテーマにした作品15点が並びます。描いているのは横手市の日本画家 永沢碧衣さんです。永沢碧衣さん 「