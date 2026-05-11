小室哲哉（67）が11日、都内で、角川映画祭「天と地と」舞台あいさつ、角川映画音楽祭ラインアップ発表会に、野村宏伸（60）南佳孝（76）マリーン（61）藤井空（41）と出席した。角川映画50周年プロジェクトの一環として、今月1日より「角川映画祭」を上映中。そして、8月9日に「角川映画音楽祭」が東京・Bunkamuraオーチャードホールにて開催される。この日は音楽祭のラインアップが解禁された。「スローなブギにしてくれ」（81年