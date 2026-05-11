小室哲哉（67）が11日、都内で、角川映画祭「天と地と」舞台あいさつ、角川映画音楽祭ラインアップ発表会に、野村宏伸（60）南佳孝（76）マリーン（61）藤井空（41）と出席した。

角川映画50周年プロジェクトの一環として、今月1日より「角川映画祭」を上映中。そして、8月9日に「角川映画音楽祭」が東京・Bunkamuraオーチャードホールにて開催される。この日は音楽祭のラインアップが解禁された。

「スローなブギにしてくれ」（81年公開、藤田敏八監督）の主題歌を作曲・歌唱、「メイン・テーマ」（84年公開、森田芳光監督）の主題歌を作曲した南、「ぼくらの七日間戦争」（88年公開、菅原比呂志監督）の音楽、「天と地と」（90年公開、角川春樹監督）の音楽監督と主題歌華商を務めた小室、「キャバレー」（86年公開、角川春樹監督）の主題歌を担当したマリーン、ジャズトランペッター、ピアニストの藤井らが出演する。

音楽祭でマリーンは「キャバレー」「汚れた英雄」「復活の日」の楽曲を歌唱する。「キャバレー」について「この曲は何度歌っても二度と同じように歌えない、自分にとって宝物のような曲」とコメントした。

小室は「ぼくらの−」主題歌を演奏。作曲時について「宮沢りえさんこちらの現場を表敬訪問してくれて、当時から輝いていましたね。この方も薬師丸さんたちのようになるんだろうなと思った」とした上で「痛快という言葉がぴったりの作品で、こちらも本当に楽しんで作らせてもらいました」。

また、小室は「天と地と」主題歌も歌唱予定。「久しぶりに歌います。あまり歌ってこなかった曲なので、（ファンは）歌うんかいって思うかも知れないですね」と笑いつつ、「一夜限りなのでぜひ聴いていただきたいです」と呼びかけた。