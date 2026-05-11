ケツメイシが11日、公式インスタグラムを更新。デビュー25周年記念アリーナツアー「ケツメンCAMP2026」来場者へ注意喚起を行った。公式インスタグラムでは「いつもケツメイシを応援いただき誠にありがとうございます。現在開催中のケツメンCAMP2026は追加発表公演も含めた全23公演のうち9公演が終了しました」と感謝を伝え「近年、残念ながら一部のお客様による、場内へのアルコールの持ち込みや場内撮影・録音などの禁止行為