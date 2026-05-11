11日、台北市内でネズミ一掃のため消毒作業をする関係者（台北市提供・共同）【台北共同】台北市は11日、市内全域を対象とするネズミ一掃作戦を始めた。台湾ではハンタウイルス感染者の死亡が1月に確認された。現地メディアによると死者は約25年ぶり。当局は感染者数が近年と比べて多いわけではないと説明。ただインターネット上でネズミの目撃動画が拡散されて不安の声も上がり、対応を迫られた。台湾では2017年以降、計45例