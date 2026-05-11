日本人が大好きな「エビ」が、食卓から消えようとしている。国内消費の9割を占める輸入エビは、気候変動や環境破壊によって供給網が崩壊の危機にさらされている。この難題に、全くの異業種から名乗りを上げたのが通信の巨人・NTTグループだ。ICTとバイオ技術を駆使して海ではなく「陸上」でエビを「製造」する。一見無謀な挑戦に見えるが、そこには漁業を「データ駆動型の高収益ビジネス」へと再定義する緻密な計算があった――。