11日の参議院決算委員会で立憲民主党の古賀千景氏が、待機児童数が全国ワーストとなっている滋賀県大津市の現状と、同市が提出している「幼稚園教諭の賃金引き下げ」を伴う条例案をめぐり、高市総理の認識を質した。【映像】高市総理「自治体で決定されるべき事柄」30年間、教員として学校現場で働いた経験を持つ古賀氏は「大津市の待機児童は令和7年4月1日現在で132人。全国で唯一100人を超えております。待機児童数の状況は