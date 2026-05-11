腸活でよく耳にする「プロバイオティクス」「プレバイオティクス」「シンバイオティクス」。なんとなく体にいいイメージはあるけれど、違いがよくわからない……と感じている方も多いのではないでしょうか。3つの違いについて、腸活ドクター・郄畑宗明先生に教えていただきました。腸活でよく聞く、「プロバイオティクス」「プレバイオティクス」「シンバイオティクス」ってどう違うの？「生きた菌」か「エサ」かの違い。両