記事ポイント大阪・箕面を拠点に22年活動するシニア劇団「すずしろ」が、第16回本公演『葉ごろも』を2026年6月5日〜7日に扇町ミュージアムキューブ CUBE01で上演します2010年にニューヨーク・ブロードウェイ公演を完売成功させた劇団が、創立10周年記念のオリジナル作品を12年ぶりに本公演として届けますチケットはS席3,500円・一般席3,000円、学生・障がい者は当日証明書提示で500円引き（一般席のみ） 「60歳からの演劇入門