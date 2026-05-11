Image: USPTO この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？ 未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2019年5月7日、「Apple Pencilにブラシタイプが登場したら、よくない？」という記事を掲載しました。米特許商標庁（USPTO）に出願された特許によると、Apple Pencilに筆のような形状のスタイラスが検討