俳優の成田凌が11日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス』に登壇。前回大会で3メートル級のジャンプ力を魅せたモロッコ代表のユセフ・エン・ネシリ選手の“ジャンプ記録”に挑戦した。【動画】成田凌、W杯の名ゴールに挑むも失敗？惜しくも高さ足りず「あの写真は使わないでください」大のサッカーファンである成田は、桐谷美玲とともに大会のDAZNアンバサダーに就任。ドリームリーダー