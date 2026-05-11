バルセロナに所属するイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードが、優勝を決めるゴールを決めた場面を振り返った。10日、大手メディア『ESPN』が伝えている。バルセロナは10日に行われたラ・リーガ第35節でレアル・マドリードと対戦。引き分け以上の結果でラ・リーガ連覇が決まる状況で迎えた注目の“エル・クラシコ”は、9分にラッシュフォードが直接フリーキックを決めて先制すると、18分にはフェラン・トーレスが追加