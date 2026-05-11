イラン情勢をめぐり、参議院の決算委員会で、野党側は高市総理大臣に対し、ガソリンの節約をよびかけるよう質しました。【映像】森ゆうこ議員「そろそろ政策転換しませんか」高市総理は、国民に対して踏み込んだ節約をお願いする段階にはないと述べました。立憲・森ゆうこ「総理この点だけやはり国民に協力をしてもらって抑制策をとらないと、ますます厳しくなりますから、ますます厳しくなりますから。なくなってからでは遅い