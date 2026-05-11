ラッパーのZeebra（55）が11日、都内で自身がオーガナイザーを務めるフィメール（女性）ラッパーを発掘するオーディション番組「GOLDENMIC」の開催発表会見に出席した。今夏から日本テレビで放送される。会見は午前10時から東京・渋谷のクラブで会見が行われ、「テキーラはまだ入っていませんが、記者会見、WAYYO〜！」と鼻息荒く宣言。「日本のヒップホップがついにここまできた。次はフィメールの時代だ」と力を込めた。