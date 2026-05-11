双方向充電やチャットGPT対応で大きく進化した主力SUVアウディは2026年4月27日、BEV（電気自動車）のベストセラーモデルである「Q4 e-tron（Q4 eトロン）」および「Q4 Sportback e-tron（Q4 スポーツバックeトロン）」の大幅改良モデルをドイツで発表しました。Q4 e-tronは、アウディブランドの電動モデルへのエントリーを担う重要なクロスオーバーSUVです。2021年4月に世界初公開され、日本市場においては、翌年の2022年1月に