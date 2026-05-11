歌手の工藤静香が11日までにInstagramを更新。健康的な手作り料理を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】工藤静香「コラーゲンたっぷり味噌汁！」、手作り料理にネット衝撃（4枚）パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。そんな彼女が「コラーゲンたっぷり味噌汁！」と投稿したのは、手羽元入りの味噌汁と手作りのごませんべい。「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています。