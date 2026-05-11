工藤静香「コラーゲンたっぷり味噌汁！」、手作り料理が「素敵すぎる」「尊敬です」
歌手の工藤静香が11日までにInstagramを更新。健康的な手作り料理を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】工藤静香「コラーゲンたっぷり味噌汁！」、手作り料理にネット衝撃（4枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。そんな彼女が「コラーゲンたっぷり味噌汁！」と投稿したのは、手羽元入りの味噌汁と手作りのごませんべい。
「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています。そして、甘酒を入れるとおいしいんです」とつづり、ごませんべいの作り方について「フライパンにみりんとオリゴを少し入れて、ゴマを2袋！ 焦げない程度に炒めたら、シートの上に乗せてた平らに。さらにオーブンで数分焼くとパリパリ！」と解説している。
この投稿にファンからは「素敵すぎる」「尊敬です」「めちゃくちゃ美味しそう」「絶対、体に良いヤツ！ 作ってみます」などの声が集まった。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香「コラーゲンたっぷり味噌汁！」、手作り料理にネット衝撃（4枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。そんな彼女が「コラーゲンたっぷり味噌汁！」と投稿したのは、手羽元入りの味噌汁と手作りのごませんべい。
「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています。そして、甘酒を入れるとおいしいんです」とつづり、ごませんべいの作り方について「フライパンにみりんとオリゴを少し入れて、ゴマを2袋！ 焦げない程度に炒めたら、シートの上に乗せてた平らに。さらにオーブンで数分焼くとパリパリ！」と解説している。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）