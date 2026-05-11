静岡市の中村百見教育長は4月、定例記者会見で夏場の熱中症対策として市内の小学校へ冷凍庫を設置すると発表しました。近年、夏場の気温が上昇する中小学生は日中の暑い時間帯が下校時間になりやすいことから下校時の熱中症対策が課題となっていました。そのため、静岡市教育委員会では市内の小学校に冷凍庫の設置を決めたということです。冷却グッズは各家庭で用意し、登校時に使用したグッズを下校時まで冷やすことなどを想定し