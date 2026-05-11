実在企業の社名、住所、代表者名まで正しく載っている……にもかかわらず、その通販サイトは偽物でした。国産つまようじメーカー「菊水産業株式会社」（大阪府河内長野市）は5月7日、自社情報を無断使用した悪質な偽通販サイトの存在を公表。編集部が実際に購入手続きを試したところ、支払いは銀行振込のみ。さらに被害者にはPayPay送金への切り替えや、LINEを使った「返金案内」まで行われていたことが分かりました。【その他