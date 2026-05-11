ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の『セサミストリート・ファン・ワールド』が、10日をもって運営終了した。惜しむ声が多数寄せられるなか、パークの公式Xでメッセージがつづられた。【画像】『セサミストリート・ファン・ワールド』運営終了エルモ＆クッキーモンスターが“直筆”メッセージ「オープンから本日まで多くの皆さまにご愛顧いただいたセサミストリート・ファン・ワールドは、本日クローズ